В Японии задержали мужчину, который более 20 лет запирал своего сына в клетке - СМИ

2018-04-07 14:28 | www.trend.az | 8

Японская полиция задержала 73-летнего жителя города Санда в префектуре Хёго, который на протяжении более чем 20 лет периодически запирал своего сына в клетке. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK, передат ТАСС.

Ёситанэ Ямасаки мотивировал эти действия тем, что у его сына, которому сейчас 42 года, якобы были проблемы с психикой.

В оборудованной кондиционером небольшой пристройке к своему дому он установил деревянную клетку длиной 1,8, шириной 0,9 и высотой 1 метр. На полу в ней были разложены подстилки для животных, а дверь закрывалась на навесной замок. Отмечается, что Ямасаки позволял своему сыну раз в два дня принимать ванну и принимать пищу в доме вместе с ним.