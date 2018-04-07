Зоозащитники потребовали расследовать смерть животных Скрипаля

2018-04-07 16:06 | www.oxu.az | 7

Зоозащитники потребовали от британских властей расследовать гибель животных, которые жили в доме Сергея Скрипаля в Солсбери.

Как передает Oxu.Az, c таким заявлением выступила руководитель британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен в интервью газете Independent.

В организации уверены, что вина за случившееся лежит на британских властях. «Смерть животных – еще одна трагедия в этой ужасной истории», — сказала Аллен и подчеркнула, что полицейские не имели права оставлять в закрытом доме морских свинок.

О гибели животных сообщили в полиции 6 апреля. Грызуны умерли от обезвоживания, поскольку несколько дней дом был опечатан. Черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк обнаружили в состоянии стресса и отправили в лабораторию химического оружия Портон-Даун. Ветеринар решил его усыпить, чтобы облегчить страдания животного.