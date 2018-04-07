Азербайджанец избран президентом Всемирной организации медицинского туризма

2018-04-07 16:04 | www.apa.az | 7

Председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев избран президентом Всемирной организации медицинского туризма (Global healthcare travel council).

Как сообщает АПА, в рамках проводимой в Анталии выставки «Hestourex» (здоровье, спорт и альтернативный туризм) было организовано избирательное заседание международной организации. На выборах приняли участие 48 представителей из 22 стран.

На мероприятии согласно результатам голосования были объявлены 6 вице-президентов и президент организации. Руководство организацией от ОАЭ перешло к Азербайджану. В то же время, член правления Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Джейхун Ашуров был избран заместителем генерального секретаря.



Во время своего выступления на заседании Руслан Гулиев дал информацию о возможностях оздоровительного туризма Азербайджана и его перспективах.

Отметим, Азербайджан с 2014 года является членом международной организации, в которых представлены 60 стран, в том числе Россия, Великобритания, Германия, Турция и Индия.