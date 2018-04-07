Президент «Спортинга» обиделся и выгнал 19 игроков из команды

2018-04-07 16:20 | www.oxu.az | 7

Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью отстранил 19 футболистов команды за несогласие с критикой в их адрес после поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на «Лента.ру», об этом сообщает Marca.

По информации издания, после матча в Мадриде Карвалью в Facebook раскритиковал футболистов. После этого игроки, в том числе бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия, через социальные сети высказали недовольство публичными заявлениями президента клуба.

Спортсмены отметили, что надеялись на поддержку руководства в трудный момент: «Мы не идеальны и не верим в идеальных игроков. Мы всегда хотим прогрессировать. Нет ни идеальных футболистов, ни идеальных команд. Но когда все идет не так, как хотим, мы берем на себя ответственность. <...> Все вопросы нужно решать внутри команды, а не винить игроков публично».

После этого Карвалью объявил, что 19 футболистов, выразивших протест, будут отстранены и понесут дисциплинарное наказание.

«Спортинг» 8 апреля сыграет в чемпионате Португалии с «Пасуш де Феррейра». Состав команды неизвестен. После 28 туров «Спортинг» занимает в первенстве третье место, отставая от лидирующей «Бенфики» на шесть очков.

Ответная игра с «Атлетико» в рамках Лиги Европы пройдет 12 апреля в Лиссабоне.