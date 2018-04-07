Асим Моллазаде: Одна из целей участия Азербайджана в Движении неприсоединения - донесение до мира правды о стране

2018-04-07 16:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Одной из основных целей участия Азербайджана в Движении неприсоединения и проведения промежуточной конференции глав МИД на тему «Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития» является донесение до мира правды о стране. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Асим Моллазаде.

Азербайджан использует все международные платформы, чтобы доносить до мира реалии страны, сказал депутат.

«Одна из этих платформ – Движение неприсоединения. В заключительном документе конференции, проведенной в Баку, также отражен вопрос, связанный с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, и в соответствии с нормами международного права поддерживается территориальная целостность страны», - сказал Мирзазаде.

Депутат считает, что Азербайджан во всех международных организациях должен продолжить эту деятельность, и весь мир должен узнать о нарушении верховенства права, о том, что оккупация Арменией азербайджанских территорий является угрозой для мира и стабильности.

Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку прошла промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".

В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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