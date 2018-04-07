"Лаборатория Касперского": атаки на коммутаторы Cisco нацелены на Рунет

2018-04-07 16:25 | www.trend.az | 6

Злоумышленники, совершившие атаку на коммутаторы Cisco, атакуют в основном русскоязычный сегмент интернета, считают в "Лаборатории Касперского", сообщает РИА Новости.

Уязвимость в устройствах Cisco с поддержкой Smart Install позволила нападающим создать программу, загружающую в незащищенные коммутаторы вредоносный код, который удаляет текущие данные и записывает свои файлы.

По данным Cisco, из-за технологии Smart Install уязвимы тысячи устройств.

Компания предупредила объекты критической инфраструктуры о рисках их использования и объявила о выходе обновления прошивки для коммутаторов на Cisco IOS и Cisco IOS XE, подверженных критической уязвимости.