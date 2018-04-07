В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

2018-04-07 16:27 | www.trend.az | 6

В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся паломникам, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву, сообщает РИА Новости.

Самолет со Святой земли должен приземлиться примерно в 22:00. Желающие смогут получить частицу огня прямо в аэропорту "Внуково-1". Затем святыню привезут во многие города России и в русские приходы за рубежом.