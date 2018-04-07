Саакашвили будет читать лекции в Академии спикеров Нидерландов

2018-04-07 17:22 | www.apa.az | 8

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отныне будет работать в Академии спикеров Нидерландов.

Как сообщает АПА, об этом М.Саакашвили написал на своей странице в социальной сети «Facebook».

Сообщив о получении соглашения сотрудничества с Академией спикеров Нидерландов, экс-президент сказал, что во время своего пребывания в Европе будет зарабатывать на жизнь чтением лекций в образовательных учреждениях.

«Надеюсь, долго читать лекции мне не прийдется, а опыт буду использовать не для лекций, а для отстранения олигархов от власти и реальной реформации», - отметил М.Саакашвили.