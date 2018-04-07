В туркменской Авазе запланировано провести саммит ОЭС по транспорту

2018-04-07 17:25 | www.trend.az | 8

АШХАБАД /Trend/ - В прикаспийской Авазе 3 мая 2018 года запланировано провести IX заседание министров транспорта стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС), говорится в субботу в сообщении туркменского правительства.

В информации приводятся слова президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с заседания правительства о том, что в современных условиях взаимодействие в сфере транспорта выступает неотъемлемым фактором устойчивого развития, напрямую влияющим на эффективность и сбалансированность мирохозяйственных связей.

Туркменистан неоднократно становился местом проведения крупных мероприятий, на повестку дня которых выносились приоритетные аспекты международного партнёрства в вышеназванной области.

В их числе первая Глобальная конференция по устойчивому транспорту, состоявшаяся в Ашхабаде в ноябре 2016 года под эгидой ООН.