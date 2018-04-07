Представитель Азербайджана избран президентом Всемирной организации оздоровительного туризма

2018-04-07 17:36 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - Председатель Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Азербайджана Руслан Гулиев избран президентом Всемирной организации оздоровительного туризма.
В рамках проводимой в Анталье выставки "Hestourex" (здоровье, спорт и альтернативный туризм) было проведено выборное заседание международной организации. В выборах приняли участие 48 представителей из 22 стран.
По результатам голосования были названы президент и шесть вице-президентов организации.
Руководство организацией перешло от ОАЭ к Азербайджану.
Член правления Ассоциации поддержки медицинского и термального туризма Джейхун Ашуров был избран заместителем генерального секретаря Всемирной организации оздоровительного туризма.