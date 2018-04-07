Минфин США расширил список санкций против России

2018-04-07 17:42 | www.trend.az | 8

США расширили санкции против России, внеся в список 24 чиновника и бизнесмена и 14 компаний. В Вашингтоне называют эти меры станут "сигналом для Москвы". Российский МИД посоветовал США избавиться от иллюзий и пообещал жесткий ответ, пишет РИА Новости.

Накануне Минфин США представил обновленный санкционный список, в который, в частности, попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент "Русала" и En+ Group Олег Дерипаска, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, а также связанные с ними компании.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".