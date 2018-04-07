На строительство больницы в Шамкире выделено 7,6 млн. манатов

2018-04-07 18:24 | www.apa.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству Шамкирской центральной районной больницы.

Как сообщает АПА, в распоряжении говорится, что с целью завершения строительства Шамкирской центральной районной больницы из суммы, указанной в подпункте 1.8.15 «Распределение предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год средств для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Министерству здравоохранения будет выделено 7,6 млн. манатов.