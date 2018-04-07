Надпись на сумке вызвала панику в австралийском аэропорту

2018-04-07 18:48 | www.trend.az | 6

Сумка со сделанной от руки надписью "Бомба в Брисбен" (Bomb to Brisbane) спровоцировала панику в аэропорту Брисбена, передает РИА Новости со ссылкой на канал Yahoo7.

Одна из пассажирок призналась, что растерялась, увидев эту сумку. "Она была вместе с кучей других сумок, и я просто увидела слово "бомба". Я не знала, как на это реагировать, я подумала, что, может, это шутка", — описала она.

Потом женщина увидела, как к сумке подходит полицейский, и поняла, что ситуация серьезная. Офицерам на сумку указал другой пассажир.

"Территорию оцепили, нас быстро увели подальше оттуда", — добавила собеседница Yahoo7.