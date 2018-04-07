Число пострадавших при теракте в Германии выросло до 50 (Обновлено)

2018-04-07 19:11 | www.trend.az | 7

19:11 (GMT+4) Около 50 человек пострадали при атаке в Мюнстере на юге Германии, передает РИА Новости со ссылкой на Focus.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих людей в центре Мюнстера наехал грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие.

"Общее число пострадавших — около 50", — пишет издание.

18:52 (GMT+4) Грузови въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на Focus.