В Екатеринбурге прошла международная научная конференция "Гейдар Алиев: мультикультурализм и идеология толерантности"

2018-04-07 19:49 | www.trend.az | 7

В Екатеринбурге прошла первая секция международной научной конференции "Гейдар Алиев: мультикультурализм и идеология толерантности", сообщает в субботу ТАСС.

"В Екатеринбурге прошла первая секция большой международной научной конференции "Гейдар Алиев: мультикультурализм и идеология толерантности", которую организовал Азербайджанский университет языков. На конференции приняли участие представители из Азербайджана, азербайджанской диаспоры, генконсул Азербайджана в Екатеринбурге и его аппарат, региональные власти и представители УрФУ", - сказал заведующий кафедрой зарубежного регионоведения Уральского федерального университета (УрФУ) Александр Нестеров.