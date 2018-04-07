В Германии грузовик въехал в толпу людей – ФОТО – ОБНОВЛЕНО

2018-04-07 19:51 | www.oxu.az | 9

Пострадали не менее 30 человек, по данным спасателей – не менее 50.

По информации СМИ, шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

«Мужчина, который въехал в толпу людей, по данным полиции, мертв. Он покончил с собой», – пишет Focus.

19:19

В городе Мюнстер на юге Германии грузовик въехал в группу людей, три человека погибли, по меньшей мере 50 пострадали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, на месте ведется спецоперация.

«Есть погибшие и пострадавшие», – подтвердила в Twitter городская полиция.

Полиция рассматривает произошедшее как теракт.