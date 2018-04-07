Танкер врезался в особняк – ФОТО

2018-04-07 20:15 | www.oxu.az | 8

Танкер «Vitaspirit» шедший под флагом Мальты, врезался в расположенный на берегу пролива Босфор старый особняк в Стамбуле.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на CNN Turk, авария произошла около моста султана Мехмеда Фатиха на севере турецкого города.

По предварительным данным, причиной инцидента стало заклинившее рулевое оборудование танкера. На место прибыли суда береговой охраны, оттащившие танкер от здания.

В результате инцидента пострадавших нет, однако особняку 18-го века, имевшему историческое значение, нанесен масштабный урон.