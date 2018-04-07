Эрдоган обвинил Францию в поддержке террористов

2018-04-07 20:10 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Францию в поддержке террористов, сообщают в субботу турецкие СМИ.

Глава турецкого государства напомнил о недавней встрече президента Франции с делегацией PYD (сирийское крыло террористов PKK) в Париже.

"Вы поддерживаете террористов, а потом встречаетесь с ними в Елисейском дворце. Вы видите, что творится в Германии? Подобное может ожидать и Францию. Чем больше Запад будет поддерживать террористов, тем масштабней будут последствия террористической деятельности в этих странах", - сказал Эрдоган.