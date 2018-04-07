В Германии грузовик въехал в толпу людей, погибли 3 человека, пострадали – 50 - ОБНОВЛЕНО

2018-04-07 20:30 | www.apa.az | 8

Водитель въехавшего в группу людей грузовика в Мюнстере на западе Германии покончил с собой, передает РИА Новости со ссылкой на Focus и на полицию.

Ранее СМИ сообщили, что на группу сидящих людей в центре Мюнстера наехал грузовик, три человека погибли, по меньшей мере 30 пострадали. Предположительно, речь идет о теракте. Полиция подтвердила, что есть погибшие и пострадавшие.

Шесть пострадавших при теракте в Мюнстере находятся в критическом состоянии.

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В Германии водитель грузового автомобиля задавил посетителей кафе.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Rheinische Post», в результате происшествия погибли 3 человека, 30 человек получили травмы.

Газета «Focus» пишет, что число пострадавших больше 50.

Инцидент произошел на юге Германии, в городе Мюнстер.

Как пишет издание, правоохранительные органы рассматривают произошедшее как теракт.