В полиции уточнили число пострадавших при атаке в Мюнстере (Обновлено)

2018-04-07 20:35 | www.trend.az | 8

20:35 (GMT+4) Жертвами атаки в Мюнстере стали три человека, 20 пострадали, шесть из них тяжело, сообщил официальный представитель городской полиции Андреас Боде, передает РИА Новости со ссылкой на FAZ.

Ранее сообщалось, что в результате наезда грузовика на людей в кафе погибли трои и пострадали от 30 до 50.

Около 15.27 минивэн въехал в групп людей на уличной террасе кафе, заявил представитель полиции.

По его данным, три человека погибли, еще 20 пострадали, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Предполагаемый нападавший покончил с собой, добавил Боде.

"Говорить о теракте еще рано. Расследование продолжается", — заявил представитель полиции.

Он также сообщил, что правоохранители изучают сообщения о том, что после наезда на людей из грузовика выпрыгнули два человека и скрылись.