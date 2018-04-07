В Тунисе в ДТП с автобусами пострадали более 70 человек

2018-04-07 21:15 | www.trend.az | 5

Жертвами столкновения двух автобусов на севере Туниса стали два человека, еще более 70 получили ранения, водители будут привлечены к ответственности за случившееся, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.

Столкновение двух автобусов, перевозивших сотрудников пошивочного завода, произошло утром в субботу в округе Мокнин, вилайет Монастир. В результате два человека погибли, еще 75 получили ранения различной степени тяжести, среди них трое — в тяжелом состоянии. Девять карет скорой помощи работали на месте происшествия.