Киргизия направила Узбекистану ноту

2018-04-07 21:27 | www.oxu.az | 8

МИД Киргизии вручил послу Узбекистана ноту с просьбой информировать об обстоятельствах инцидента на границе двух стран, в результате которого погиб киргизский гражданин.

Как передает Oxu.Az, со ссылкой на Kommersant.ru, об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

По версии киргизской стороны, 7 апреля узбекские пограничники открыли огонь по жителю села Курулуш, находившегося на территории своей страны. Он умер в больнице от полученных ранений.

В погранслужбе Узбекистана заявили, что гражданин Киргизии нарушил границу, не реагировал на требования пограничников остановиться, и тем пришлось стрелять.

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил провести тщательное расследование инцидента и привлечь к нему правоохранительные органы Узбекистана.