Супруга футболиста просит помочь азербайджанке – ФОТО + ВИДЕО

2018-04-07 21:41 | www.oxu.az | 8

Супруга звезды российского футбола Павла Погребняка Мария Погребняк сделала обращение в соцсети Instagram с просьбой о помощи азербайджанке с обожженным лицом, история и beauty-перевоплощение которой ранее вызвали невероятный резонанс в соцсетях.

Как сообщает Oxu.Az, М.Погребняк пишет в соцсети Instagram, делясь снимками с Нармин и отмечая, что хирурги, готовые помочь девушке, могут обращаться в direct к Алене Куталия (@alena_kutaliya):

«Недавно заходила к Алене Куталия в клинику и в приемной увидела девушку. Несмотря на то, что очень торопилась, провела в клинике еще около 5 часов. Алена Куталия пригласила меня поучаствовать в консилиуме с лучшими пластическими хирургами Москвы. Я была крайне удивлена, что за 17 лет ни один врач не взял на себя ответственность попробовать привести в порядок эту девушку. Люди, опомнитесь!

Мы вставляем импланты в грудь, ломаем и правим носы, отсасываем жиры и вытаскиваем ребра. Зачем?! Не для этого создана пластическая хирургия. Мы с Аленой решили взять такую ответственность и сказать «да» этой девушке.

Нармин требуется большой объем работ, начиная от стоматологов, заканчивая пластическими хирургами. Сбор денег мы не ведем. Мы приглашаем к сотрудничеству врачей, которые видят в себе силы для работы с таким пациентом. Консилиум по данной пациентке состоится в рамках конференции 22-23 апреля».

Напомним, что героиней недавнего beauty-преображения, автором которого стал стилист Анар Агакишиев, стала азербайджанка с обезображенным ожогами лицом, которой впервые был сделан макияж – увидев результат, глаза женщины наполнились слезами.

Ролик уже просмотрен более 4,7 млн раз и количество его просмотров продолжает расти – видео не осталось незамеченным не только со стороны ведущих мировых beauty-блогеров и Пэрис Хилтон, но и зарубежных врачей, которые были намерены провести Нармин пластическую операцию, но судя по появившийся в сети публикации, сделанной Марией Погребняк, за девушку с обожженным лицом хирурги не взялись.