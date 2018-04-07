В Мюнстере готовят штурм дома водителя, наехавшего на людей

2018-04-07 22:15 | www.apa.az | 7

Полицейский спецназ готовится к штурму дома водителя грузовика, протаранившего вечером в субботу людей в Мюнстере на западе Германии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в субботу таблоид Bild.

"Спепцподразделение намерено штурмовать дом", — говорится в сообщении газеты.

Bild пишет, что наезд на людей в Мюнстере совершил психически нездоровый 48-летний гражданин Германии, не имевший ранее судимостей, в настоящее время полиция проводит обыск в его квартире, ищут взрывчатку.

Одновременно газета Rheinische Post сообщила, что полиция перекрыла район у центрального вокзала, примерно в двух километрах от места наезда грузовика, местных жителей просят не выходить на улицу и закрыть окна.

Ранее в полиции Мюнстера сообщили, что в результате наезда грузовика на группу посетителей уличного кафе в историческом центре Мюнстера погибли три человека, ранено 20, в том числе шесть человек получили тяжелые ранения. Водитель покончил с собой. Есть свидетельские данные о том, что в машине находились несколько человек.

Полицейская спецоперация в городе продолжается, исторический центр перекрыт.

По данным посольства России в Германии, россиян среди жертв происшествия на данный момент нет.