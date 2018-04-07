Эрдоган обвинил Францию в поддержке террористов

2018-04-07 22:15 | www.oxu.az | 5

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Францию в поддержке террористов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Анадолу», глава турецкого государства напомнил о недавней встрече президента Франции с делегацией PYD (сирийское крыло террористов ПKK) в Париже.

«Вы поддерживаете террористов, а потом встречаетесь с ними в Елисейском дворце. Вы видите, что творится в Германии? Подобное может ожидать и Францию. Чем больше Запад будет поддерживать террористов, тем масштабней будут последствия террористической деятельности в этих странах», - сказал Эрдоган.