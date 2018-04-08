Кубок мира: Азербайджан разгромил Кубу

2018-04-08 00:02 | www.oxu.az | 5

Сборная Азербайджана по вольной борьбе успешно стартовала на Кубке мира в Айова-Сити (США).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Федерацию Борьбы Азербайджана, в первом матче наша команда уверенно победила сборную Кубы – 8:2.

Свои поединки выиграли Георгий Эдишерашвили (57 кг), Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг), Джошгун Азимов (70 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Александр Гостиев (86 кг), Асланбек Альборов (92 кг), Роман Бекиров (97 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг). Проиграли только Гаджи Алиев (65 кг) и Гаджимурад Омаров (74 кг).