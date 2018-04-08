Гудрат Гасангулиев: "Критиковать меня могут лишь психически больные люди"

2018-04-08 01:00 | www.apa.az | 6

“Я горжусь своей принадлежностью к тюркской нации. Обвинять меня в антипатии к Турции и в пророссийской позиции могут лишь психически больные люди, а также лица, имеющие комплексы в связи с теми вопросами, столкнувшиеся когда-то серьезной общественной критикой и пытающие скрыть свое прошлое. Я никогда не встречался с лидером ПКК Диланом, не был разоблачен якобы ночью при выходе из иранского посольства».

Об этом АПА сообщил кандидат в президенты Азербайджана от Партии целостного Народного фронта Гудрат Гасангулиев.

«На моем столе рядом с азербайджанским флагом всегда присутствует турецкий флаг. Те, кто сегодня меня обвиняют, в свое время видели это, находясь у меня на приеме в кабинете. Когда убрали турецкие флаги с Аллеи шехидов, некоторые смолкли с испуга. Я же вошел в парламент со значком с изображением флагов Азербайджана и Турции, журналисты это тогда не оставили без внимания. Я неоднократно отмечал недопустимость взимания 36 % с импорта из Турции, в то время как с товаров, ввозимых в страну из России, взимается 18 % налога, поднимал вопрос о необходимости установки памятника Нуру Паше, сыгравшего исключительную роль в освобождении Баку от оккупации. По моей инициативе вместе с коллегой Фазилем Мустафой направили письмо премьер-министру о выделении участка под установку этого памятника», - сказал Гасангулиев.

По словам кандидата в президенты, он всегда отмечал необходимость ведения переговоров с Россией, т.к. именно она «является виновницей захвата и продолжающейся оккупации территории Азербайджана»: «Турцию критиковал потому, что в ходе первой Карабахской войны она не оказала Азербайджану ожидаемой помощи, 20% территорий были оккупирована противником. Не только я, сам Эльчибей даже в свое время критиковал Турцию за то, что она не предоставила гражданских вертолетов для эвакуации мирного населения Кельбяджарского района.

Я критикую также и правительство Азербайджана, это же не значит, что я против Азербайджана. Турция подписала цюрихские протоколы, я выразил протест. Торговой оборот Турции с Арменией растет с каждым годом, я выражаю недовольство в связи с этим. Турция сбила российский самолет, я назвал это ошибкой, т.к. может негативно сказаться и на Азербайджане. Всегда утверждаю, что пока у Турции нет ядерного оружия, ей не стоит ссориться с большими государствами. В ходе дебатов на Общественном телевидении я сказал, что для освобождения Карабаха мирным путем следует без нарушения суверенитета присоединиться к региональным организациям, созданным и возглавляемым Россией. В свое время, когда Гейдар Алиев присоединял Азербайджана к СНГ, мы все боялись утраты суверенитета. Либо, в 1994-99 годах, когда Азербайджан стал членом ОДКБ, мы ведь не утратили свою независимость.

Урегулирование карабахской проблемы военным путем чревато значительными потерями. Мы не можем точно спрогнозировать отношения Россия-Иран-Запад. «О чем же говорить с человеком, называющим себя опытным политиком, но не понимающим всего этого»? Несмотря на все это, я отметил, что если переговоры с Россией окажутся

безрезультатными, нам нужно будет вести прозападную политику, создав профессиональную армию, максимум до лета 2020-го года освободить земли из под оккупации (Обновляется).