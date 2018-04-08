В Лондоне задержали подозреваемого в подготовке теракта

2018-04-08 01:34 | www.oxu.az | 5

Полиция Лондона задержала подозреваемого в терроризме в аэропорту «Гатвик», сообщило ведомство.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, задержание произошло в лондонском аэропорту в субботу в первой половине дня.

«В субботу, 7 апреля, следователи контртеррористического подразделения полиции Лондона задержали 55-летнего мужчину по подозрению в подстрекательстве к терроризму и распространению террористических материалов», – говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей.