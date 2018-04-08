Трамп призвал Китай покончить с "нечестной торговлей"

2018-04-08 01:15 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп вновь пожаловался на "нечестную" торговлю, которую ведет Китай с США, и призвал Пекин убрать торговые барьеры, передает РИА Новости.

"У США не было торгового профицита с Китаем 40 лет. Они должны покончить с нечестной торговлей, убрать барьеры и взимать только взаимные пошлины. США теряют 500 миллиардов долларов в год, на протяжении десятилетий теряли миллиарды. Это не может продолжаться!" — написал Трамп в Twitter.

Трамп не уточнил, что он имеет в виду под потерянными 500 миллиардами долларов. Согласно статистике США, в 2017 году торговый дефицит с КНР составил 375 миллиардов долларов, однако речь идет не о прямых потерях, а именно о торговом дисбалансе, когда одна страна продает другой намного больше товаров, чем получает взамен.