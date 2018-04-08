Сторонники Лулы да Силвы не позволяют ему покинуть здание профсоюза, чтобы сдаться полиции

2018-04-08 01:31 | www.trend.az | 6

Сторонники экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы не позволяют его автомобилю выехать с территории профсоюза металлургов в штате Сан-Паулу, чтобы сдаться полиции и начать отбывать наказание по делу о коррупции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

После начала беспорядков бывший глава государства покинул машину вместе со своим адвокатом Рикарду Занином. Автомобили Федеральной полиции подъехали к зданию профсоюза, чтобы отвезти политика в участок, однако сторонники экс-президента образовали живой щит и не допустили такого развития событий.