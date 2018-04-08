В ресторане в Женеве произошел взрыв, 15 человек пострадали

2018-04-08 02:46 | www.apa.az | 6

Баллон с газом взорвался в одном из ресторанов Женевы, 15 человек пострадали. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет пишет газета Blick.

Инцидент произошел в субботу после полудня. Ударная волна выбила стекла здания, среди пострадавших были как сотрудники, так и посетители ресторана. Восемь человек госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.

Отмечается, что взорвался баллон, использовавшийся для карамелизации. Полиция проводит расследование происшествия.