США обеспокоены возможным применением химического оружия в Восточной Гуте

2018-04-08 05:05 | www.trend.az | 4

Госдепартамент обеспокоен возможным применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня утром мы наблюдали многочисленные очень тревожные сообщения о еще одном нападении с возможным применением химического оружия вблизи больницы в Думе (Сирия), - сказал он. - В сообщениях ряда групп и медицинского персонала на местах говорится о как минимум 40 погибших и сотнях раненых".

Представитель Госдепартамента отметил, что ведомство "продолжает получать сообщения и оценивает информацию относительно предполагаемого нападения". Он в очередной раз напомнил о приписываемых Дамаску случаях применения химического оружия против собственных граждан.