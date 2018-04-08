В США в результате стрельбы в автобусе есть погибшие

2018-04-08 05:19 | www.apa.az | 5

В США в штате Иллинойс три человека погибли в результате стрельбы в чартерном автобусе. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает WIFR .

Уточняется, что полиция выехала на сообщение о стрельбе и обнаружила тела трех человек в чартерном автобусе, который был взят в аренду.

Об инциденте сообщил водитель автобуса. По его словам, нападавшим был один из пассажиров, которые скрылся после преступления.

В полиции добавили, что подозреваемый представляет угрозу и призвали граждан сохранять бдительность.