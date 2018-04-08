ВКС России в 2018 году получат три новых полка С-400

2018-04-08 05:49 | www.trend.az | 5

Три новых полка системы противовоздушной обороны С-400 поступят на вооружение Воздушно-космических сил России в 2018 году, заявил журналистам в воскресенье главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, передает РИА Новости.

"На вооружении зенитных ракетных войск соединений ПВО стоят современные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитные ракетные пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С". Только в 2017 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на ЗРС С-400 "Триумф". Еще три ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2018 году", — сказал он.