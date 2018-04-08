Число жертв аварии автобуса с хоккеистами в Канаде выросло до 15

2018-04-08 06:47 | www.trend.az | 6

До 15 человек возросло число жертв аварии с участием автобуса юниорской хоккейной команды "Гумбольт Бронкос" в канадской провинции Саскачеван, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Авария произошла в 30 километрах к северу от города Тисдейл, когда тяжелый грузовик с полуприцепом буквально протаранил автобус. Всего в нем в момент аварии находились, включая водителя, 29 человек, 14 из которых погибли на месте, столько же были госпитализированы. Один из пострадавших умер в больнице.

На данный момент опознаны семь жертв трагедии, среди них главный тренер команды Дарси Хоган, 20-летний капитан клуба Логан Шатц, еще четверо хоккеистов в возрасте от 16 лет до 21 года, а также радиодиктор Тайлер Бибер, который ездил на игры с командой.

Помощник комиссара полиции Саскачевана Кертис Заблоцки заявил журналистам, что водитель фуры не пострадал и был задержан сразу после аварии, однако позже был отпущен. По его словам, причины ДТП все еще устанавливаются. "Очень рано говорить о причинах дорожно-транспортного происшествия, - сказал полицейский. - Это очень сложное расследование, связанное с большим количеством свидетельств, другой информации, и числом жертв, поэтому работа займет некоторое время".