Строительство ж/д участка Астара-Решт повысит привлекательность проекта "Север-Юг" (Эксклюзив)

2018-04-08 07:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Строительство железнодорожного участка Астара-Решт поможет повысить привлекательность проекта "Север-Юг".

Об этом сказал Trend первый заместитель генерального директора АО "РЖД Логистика" Эдуард Алырзаев.

"Наверное, основное препятствие на пути развития потенциала "Север-Юг" - это участок Астара-Решт. Здесь приходится осуществлять перевалку грузов с железнодорожного транспорта на автомобильный. Это приводит к повышению сроков транспортировки и снижению номенклатуры перевозимых грузов", - сказал Алырзаев.

Напомним, что ранее Азербайджан и Иран подписали соглашение о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Ирана.

По словам Алырзаева, сдача данного участка в эксплуатацию сыграет положительную роль в развитии проекта.

"Удастся сократить срок и стоимость перевозок. Не секрет, что сухопутные перевозки дороже морских. Тем не менее приоритетом является срок доставки товара. Когда "Север-Юг" заработает в полную мощность, то грузоотправители увидят его преимущества перед морскими перевозками", - сказал Алырзаев.