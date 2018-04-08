Данные из Facebook могут храниться в разных частях мира - экс-сотрудник Cambridge Analytica

2018-04-08 08:29 | www.trend.az | 6

Бывший сотрудник британской компании Cambridge Analytica Кристофер Уайли полагает, что собранная ею информация о пользователях Facebook может храниться в разных частях мира, включая Россию. С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был опубликован в субботу, передает ТАСС.

По словам Уайли, сейчас сложно сказать, какой круг людей мог ознакомиться с указанными данными. "Что касается того, сколько человек имели доступ к информации Facebook или производным от нее, я сказать не могу, поскольку этих людей было много", - констатировал он. Уайли не исключил, что Cambridge Analytica получила личные данные свыше 87 млн пользователей Facebook. "Может быть больше, совершенно точно", - отметил он.

По версии экс-сотрудника Cambridge Analytica, информация "может храниться в разных частях мира, включая Россию, учитывая тот факт, что профессор, который отвечал за обработку данных, ездил то в Соединенное Королевство, то в Россию".