Бывшего президента Бразилии доставили к месту заключения‍

2018-04-08 11:11 | www.apa.az | 6

Екс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу вечером был доставлен на самолете в городе Куритиба, где он начнет отбывать свое тюремное заключение.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, из аэропорта его на вертолете перевезли в здание федеральной полиции, где для него подготовлена временная камера.

При этом рядом со зданием собралась толпа людей, протестующих против ареста. Не менее восьми человек получили ранения в ходе беспорядков у здания федеральной полиции Бразилии в городе Куритиба после ареста экс-президента.

В январе Лула да Силва был приговорен за коррупцию к 12 годам и одному месяцу тюрьмы.