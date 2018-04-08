Президент Ильхам Алиев направил соболезнования Георгию Маргвелашвили

2018-04-08 13:07 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате обвала, произошедшего на угольной шахте в регионе Ткибули. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю скорейшего выздоровления раненых", - говорится в соболезновании.