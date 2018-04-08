Бывший президент Бразилии сдался полиции

2018-04-08 09:09 | www.oxu.az | 6

Бывший президент Бразилии Лула да Силва сдался полиции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, он вышел из здания профсоюза металлургов в промышленном пригороде Сан-Паулу, где укрывался последние два дня, и сел в машину полиции. Незадолго до этого стало известно, что его сторонники не выпускали да Силву из здания.

В июле 2017 года Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Его приговорили к 9,5 годам заключения. В январе срок был увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы, все это время политик пользовался правом оставаться на свободе до решения суда по апелляции.

Луис Инасиу Лула да Силва возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год.