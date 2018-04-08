МИД предупредил о последствиях незаконного военного вмешательства в Сирии

2018-04-08 16:04 | www.apa.az | 6

Военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками Сирии.

"Необходимо еще раз предупредить, что военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям", — говорится в сообщении.

Ранее представитель госдепа сообщил РИА Новости, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, в результате которого могли погибнуть 40 человек. Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе и выразил готовность направить специалистов химзащиты для сбора информации, которые подтвердят сфабрикованный характер обвинений.