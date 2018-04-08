В Белом доме не исключили военных действий против Сирии

2018-04-08 17:25 | www.apa.az | 6

Белый дом не исключает военных действий против Сирии на фоне информации о химатаке в Думе.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник Белого дома по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт.

"Я бы ничего не исключал. Это ужасные фото. Мы изучаем нападение. Госдепартамент вчера выпустил заявление. Старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и друг с другом весь вечер и утро", — сказал Боссерт.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что район предполагаемой химатаки в Сирии окружен Сирийской армей, требует немедленно его разблокировать.

"Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент (Владимир) Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины", — написал Трамп в сети микроблогов Twitter.