Нурмагомедов стал чемпионом UFC

2018-04-08 11:17 | www.oxu.az | 6

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одолев американца Эла Яквинту.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, россиянин безоговорочно лидировал в первых двух раундах, фактически избивая соперника. В третьем раунде Яквинта собрался и нанес оппоненту мощных контрударов в голову, но не сумел переломить ход схватки.

Судьи отдали победу российскому бойцу единогласным решением. Яквинта, вопреки прогнозам, сумел выстоять все пять раундов

Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26-ю победу в карьере (16 досрочно), у него по прежнему 0 поражений. У Яквинты это четвертое поражение при 13 победах (8 досрочно) и 1 ничьей.