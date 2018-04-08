Асад применил химическое оружие: сотни погибших – ФОТО

2018-04-08 11:32 | www.oxu.az | 6

Войска Башара Асада применили химическое оружие в населенном пункте Дума, расположенном в Восточной Гуте.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Анадолу», сообщается о более ста погибших, а также сотнях раненых.

Обстрелы и бомбежки в районе Думы возобновились 6 апреля. Сторонники Асада в последний раз применяли химическое оружие 19 марта также в районе Думы.

Сирийская сеть по правам человека (SNHR) в отчете за 4 апреля сообщала, что с начала конфликта в Сирии сторонники Асада применяли химоружие 214 раз, причем после атаки на город Хан-Шейхун отравляющий газ применялся еще 11 раз. В районе Дума, на территории в 7 кв.км, проживают до 100 тысяч сирийцев.