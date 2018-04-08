Скрипалей могут спрятать в США

2018-04-08 12:25 | www.oxu.az | 6

Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет британская газета Sunday Times, таким образом предполагается защитить их от новых покушений.

Источник в британском правительстве рассказал изданию, что секретная служба Ми-6 обсудила с ЦРУ возможные варианты для переправки Скрипалей под новыми именами. Среди прочих назывались Канада, Австралия и Новая Зеландия, однако приоритетом были США как «страна с наименьшими шансами на то, что их там убьют».

Также источники подтвердили, что пострадавшие находятся в сознании и в скором времени начнут помогать следствию.

По информации газеты, Юлия Скрипаль отказалась от консульской поддержки со стороны России, что стало «явным шагом к тому, что она может навсегда переехать на Запад».