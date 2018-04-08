Ильхам Алиев направил соболезнование президенту Грузии

2018-04-08 13:30 | www.oxu.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнование президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

Как сообщает Oxu.Az, в соболезновании говорится:

«Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате обвала, произошедшего на угольной шахте в регионе Ткибули. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Грузии, желаю скорейшего выздоровления раненых».