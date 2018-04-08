Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

2018-04-08 13:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, говорится в воскресенье в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 6-8, днем - 15-20, в Баку ночью - 7-9, днем - 14-19 градусов тепла.