Тельман Исмайлов: Керимова могут убить – ВИДЕО

2018-04-08 14:41 | www.oxu.az | 7

Находящийся в розыске по обвинению в заказных убийствах бизнесмен Тельман Исмайлов дал сенсационное интервью изданию «Право.Ру».

Как передает Oxu.Az, свое уголовное дело Тельман Исмаилов считает построенным на оговоре одного человека - Мехмана Керимова. И ему, по мнению экс-владельца Черкизовского рынка, угрожает опасность. Бизнесмен не раскрывает свое местонахождение и опровергает информацию в получении политического убежища.

«Следствие по делу моего брата окончено, очная ставка по делу не произведена, надеюсь на объективный суд. Керимова должны привести в суд, только на его ложных показаниях построено обвинение. Я опасаюсь, что его не привезут на суд, и боюсь, что его могут устранить, поэтому я прошу правоохранительные органы и суд, чтобы объективно отнеслись к этому вопросу, к этому делу. Спасибо за внимание», - сказал Тельман Исмайлов.