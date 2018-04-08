В Германии из-за бомбы эвакуировали более 26 тысяч человек

2018-04-08 15:24 | www.oxu.az | 8

Более 26 тысяч жителей немецкого города Падерборн эвакуированы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, Британская бомба весом 1,8 тонны была обнаружена в саду одного из домов полторы недели назад. Бомба находилась на глубине 80 сантиметров, поэтому ее детонация может привести к большим разрушениям.

Власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра от бомбы. Среди подлежащих эвакуации учреждений две больницы, несколько домов престарелых и университет. Кроме того, свои дома вынуждены покинуть жители отдельных районов исторического центра города.