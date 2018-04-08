Лучшая купюра 2017 года

2018-04-08 16:01 | www.oxu.az | 8

Международное банкнотное сообщество (IBNS) выбрало лучшую купюру, выпущенную в 2017 году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Media.az, ей оказались 10 швейцарских франков.

«Использующая новейшие стандарты защиты и трехслойную структуру Durasafe, эта великолепная желтая вертикальная банкнота изображает руки, дирижирующие оркестром, земной шар с часовыми зонами и пунктуальные швейцарские железные дороги», – описали купюру в организации.

В прошлом году лучшей тоже признали швейцарскую банкноту – в 50 франков.